Semafori rossi e parcheggi selvaggi Prime nove multe ai monopattini (Di venerdì 21 agosto 2020) Quattro «pizzicati» a sfrecciare sul marciapiede, altri quattro sono passati con il semaforo rosso. I controlli si intensificheranno e c’è anche il problema dei parcheggi: i mezzi sono lasciati ovunque in centro. Leggi su ecodibergamo

di Federico D’Ascoli Sembra Dumbo, il personaggio dei cartoni animati Disney. Ha la faccia di un elefantino buono ma è un piccolo robot che misura la temperatura ai bambini prima di entrare in classe ...

