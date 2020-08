'Salgono i contagi? Nessun allarme La scuola deve riaprire, sì alle urne' (Di venerdì 21 agosto 2020) "Per ora sono ottimista, l'andamento ora è endemico e con una tendenza al lieve incremento, simile a quello dei Paesi intorno a noi. L'importante è continuare il tracciamento. Paradossalmente più positivi troviamo più li controlliamo e meno contagiano. L'importante è ricordare che la gran parte dei casi sono asintomatici". Con queste parole Fabrizio Pregliasco, virologo... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Non sono i migranti il principale veicolo di contagio. La dichiarazione di Locatelli non lascia spazio a dubbi.

Ultime Notizie dalla rete : Salgono contagi Coronavirus in Italia, salgono i contagi, sale indice Rt, in Umbria 1,34 Umbria Journal il sito degli umbri Coronavirus: impennata casi in Sardegna, 42 nuovi contagi

CAGLIARI, 21 AGO - Nuova impennata dei contagi da Covid-19 in Sardegna. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 42 nuovi casi: 27 nel nord Sardegna, 13 nella Città Metrop ...

Bollettino Covid-19, 21 agosto. Boom contagio +947 nelle 24h

Coronavirus Italia. Nel bilancio del 21 agosto ecco la curva epidemica in Italia. Sono venute a mancare anche oggi 9 persone Lombardia (6), Veneto (2) e Lazio (1). L'incremento dei nuovi casi di coron ...

