Pensione caregiver con 38 anni di contributi: quale la via più veloce? (Di venerdì 21 agosto 2020) Nonostante il loro compito di cura importantissimo, i caregiver sono garantiti pochissimo dalla normativa previdenziale visto che solo 2 misure prevedono agevolazioni per coloro che si prendono cura di un familiare infermo o con grave handicap. Vediamo quali sono le possibilità di uscita per chi assiste un disabile grave. Pensione caregiver 60 anni Un lettore scrive per chiedere: Buon giorno sono un sessantenne mi chiamo M., sono un impiegato del ministero della giustizia, questo anno maturo 35 anni di contribuzione presso questo ministero, prima di essere assunto ho lavorato per altri 3 anni,6 mesi, 12 giorni. inoltre ho svolto il servizio militare 1 anno. In casa ho mio figlio disabile dalla nascita 23 anni riconosciuto disabile dalla commissione I N P S al ... Leggi su notizieora

NotizieOra : #Pensione #Caregiver con 38 anni di contributi: quale la via più veloce? -

Ultime Notizie dalla rete : Pensione caregiver Pensione caregiver con 38 anni di contributi: quale la via più veloce? Notizie Ora Pensioni news 2020: ultime notizie Quota 41, Opzione donna, Ape social

uno strumento nuovo che vada oltre l'isopensione, che accompagni con un'indennità i lavoratori a cui mancano 3-4 anni per andare in pensione; Nel tavolo del 16 settembre i sindacari sperano di traccia ...

Pensioni news 2020: ultime notizie invalidità, Quota 100 e Quota 41

*** Pensioni news 2020 ultime notizie 17 agosto 2020: si preannuncia un autunno caldo per le pensioni, con il tavolo di confronto tra governo e parti sociali che riprenderà a settembre dopo la pausa e ...

uno strumento nuovo che vada oltre l'isopensione, che accompagni con un'indennità i lavoratori a cui mancano 3-4 anni per andare in pensione; Nel tavolo del 16 settembre i sindacari sperano di traccia ...*** Pensioni news 2020 ultime notizie 17 agosto 2020: si preannuncia un autunno caldo per le pensioni, con il tavolo di confronto tra governo e parti sociali che riprenderà a settembre dopo la pausa e ...