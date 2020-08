MotoGp – Morbidelli duro dopo l’incidente con Zarco: “la mia telecamera? Forse non erano immagini per minorenni” (Di venerdì 21 agosto 2020) In Austria fa ancora discutere il terribile incidente di domenica scorsa al Red Bull Ring tra Zarco e Morbidelli. dopo le pesanti accuse della settimana scorsa, sembra che gli animi si siano calmati ma in tantissimi aspettano una sanzione per il francese dell’Avintia. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesDal Red Bull Ring, Morbidelli è tornato a parlare dell’incidente: “visto dal di dietro è un brutto incidente, visto di fronte è un brutto incidente, ma visto dalla telecamera laterale a disposizione degli steward è un incidente ancora più brutto. La mia telecamera? Non so se è andata distrutta, Forse non erano immagini adatte ai minorenni. La telecamera riprende ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Incidente Zarco-Morbidelli spaventoso, ma non ho pensato di smettere' ??@MotoGP @antonioboselli… - SkySportMotoGP : MotoGP, Morbidelli: 'Incidente Zarco? Ho sbagliato a chiamarlo mezzo assassino' ?? @MotoGP @antonioboselli… - SkySportMotoGP : MotoGP, Zarco: 'Incidente con Morbidelli? Preoccupato per eventuali penalizzazioni'. @SandroDonatoG @antonioboselli… - FormulaPassion : #MotoGP #StyrianGP | #Zarco penalizzato: partenza dalla pit lane - JournalSoldout : ?? ULTIM’ORA Johann #Zarco è stato penalizzato per aver provocato l'incidente tra lui e Franco #Morbidelli nel GP… -