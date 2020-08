Juve, Tudor non è più l’allenatore dell’Hajduk Spalato: il comunicato (Di venerdì 21 agosto 2020) Igor Tudor non è più l’allenatore del Hajduk Spalato: lo rende noto lo stesso club croato con un comunicato Igor Tudor non è più l’allenatore dell’Hajduk Spalato ed è pronto a volare a Torino per diventare ufficialmente un collaboratore di Andrea Pirlo alla Juventus. Lo rende noto lo stesso club croato con un comunicato ufficiale. «Da oggi Igor Tudor non è più l’allenatore dell’Hajduk dopo aver deciso di accettare l’offerta del nuovo tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, di raggiungerlo in Italia come assistente nello staff tecnico. L’ex allenatore dei Bianchi ha trascorso otto mesi nel secondo mandato sulla panchina dell’Hajduk, ... Leggi su calcionews24

romeoagresti : Semaforo verde dall’Hajduk Spalato: #Tudor farà parte dello staff di Pirlo alla #Juve // Green light from Hajduk Sp… - forumJuventus : C'è anche il via libera dell'’Hajduk Spalato: Tudor pronto a raggiungere Pirlo alla Juve ? - forumJuventus : Igor Tudor sarà nello staff di Pirlo alla Juve (via Di Marzio) - BrunoGiovanni6 : RT @junews24com: Tudor non è più l'allenatore dell'Hadjuk Spalato: lo aspetta Pirlo alla Juve - - BonsignoreF : Ufficiale: #Tudor non è più l'allenatore dell'Hajduk Spalato. Entrerà nello staff di #Pirlo alla #Juve. -