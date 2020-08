Justice League: le accuse di Ray Fisher contro Joss Whedon e Geoff Johns danno il via a un'indagine (Di venerdì 21 agosto 2020) WarnerMedia ha commissionato un'indagine per verificare le accuse compiute da Ray Fisher nei confronti dei comportamenti di Joss Whedon sul set di Justice League. WarnerMedia sta effettuando un'indagine per verificare le accuse di Ray Fisher nei confronti di Joss Whedon dopo che l'attore aveva dichiarato via social che il regista si era comportato in modo "disgustoso e all'insegna degli abusi" sul set di Justice League. L'atteggiamento definito non professionale da parte dell'interprete di Cyborg non aveva, all'epoca delle riprese del film, dato il via ad alcuna lamentela o polemica pubblica e lo studio ha quindi chiesto di raccogliere le testimonianze ... Leggi su movieplayer

