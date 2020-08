Fiorentina, c'è il sì dell'ex azzurro Izzo: ora bisogna trattare con Cairo (Di venerdì 21 agosto 2020) Contatto tra Urbano Cairo e Joe Barone: la Fiorentina - riferisce Tuttomercatoweb - sta seriamente pensando ad Armando Izzo per la prossima stagione. Leggi su tuttonapoli

