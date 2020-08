Dzeko, via dalla Roma per la Juventus ad una sola condizione… (Di venerdì 21 agosto 2020) La Juventus è a caccia del bomber per la prossima stagione. In bilico il reparto avanzato bianconero che è alla ricerca di un numero 9 da affiancare a Cristiano Ronaldo. Nelle ultime ore sono salite le quotazioni del centravanti della Roma Edin Dzeko che potrebbe dire di sì alla Vecchia Signora.Dzeko: via dalla Roma ad una condizionecaption id="attachment 399877" align="alignnone" width="570" Dzeko (getty images)/captionIl possibile futuro alla Juventus di Edin Dzeko è tutto nelle mani dell'attaccante bosniaco. Secondo gli ultimi rumors, infatti, il club giallorosso, appena passato nelle mani di Friedkin, non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del suo centravanti ma non si opporrebbe alla sua cessione nel ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Dzeko, via dalla Roma per la Juventus ad una sola condizione... - - sscalcionapoli1 : Satin: 'Nel momento in cui Higuain andrà via dalla Juve può sbloccare le trattative per Dzeko e Milik'… - Wilally : @AleSpakka @EdDzeko Ma hai ragione, quelli più forti non son prendibili, ma x una Roma sostenibile che nn deve vend… - MaurizioJj : @cropyJ03 Per gli ultimi anni di Ronaldo vorrei Dzeko o Benzema. Comunque non credi Gonzalo vada via. Si impunterà… - apetrazzuolo : MERCATO - Satin: 'Nel momento in cui Higuain andrà via dalla Juve può sbloccare le trattative per Dzeko e Milik' -