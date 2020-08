Di Maio rilancia l’idea di Conte. Ma i 5S di Puglia e Marche non vogliono allearsi ai dem. Rottura insanabile tra Emiliano e la Laricchia. Tanto che alcuni avanzano l’idea di un voto disgiunto (Di venerdì 21 agosto 2020) Dopo Giuseppe Conte, Luigi Di Maio. Ventiquattro ore dopo l’intervista del presidente del Consiglio in cui aveva aperto alla possibilità di un’intesa immediata sul territorio tra Pd e Cinque stelle, a parlare è stato proprio il ministro degli Esteri e, di fatto, leader del Movimento. Il ragionamento di Di Maio, che supera e neutralizza per certi versi le parole del capo reggente Vito Crimi pronunciate due giorni fa e di nuovo ieri al Corriere della Sera, è ampio ma ha una direzione precisa: “Mancano poche ore alla presentazione delle liste”, ha detto, “e ritengo sia opportuno investire ogni energia per trovare degli accordi laddove sia possibile. L’ascolto dei territori, come ho ribadito in più occasioni, resta la priorità. Il presidente Conte a mio ... Leggi su lanotiziagiornale

