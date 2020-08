De Feo (AreaDem): “Ciarcia è un nome, una garanzia e una squadra” (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Antonio De Feo per AreaDem Irpinia. “In queste settimane si è perso di vista l’obiettivo prioritario della politica in prossimità delle elezioni per il consiglio regionale della Campania. Il Partito Democratico è stato ostaggio di un rocambolesco e snervante gioco al massacro. Alla fine non ci sono nè vincitori e nè vinti, ma ha prevalso il dialogo della Politica, la mediazione, il buonsenso e la scelta del nome di Ciarcia mette in evidenza che per gestire la cosa pubblica ci vuole il consenso, la capacità, la coerenza e la fiducia di una squadra. Ora la strada si fa ancora più dura, tutta in salita, perchè bisognerà, in poco tempo, dimostrare ciò che molti già sanno e ... Leggi su anteprima24

