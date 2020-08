Dal Cile – Vidal torna alla Juve? Lo hanno chiamato Buffon e Pirlo (Di venerdì 21 agosto 2020) Arturo Vidal potrebbe tornare alla Juventus: questa l’indiscrezione proveniente dal Cile sul futuro del centrocampista Bomba sganciata direttamente dal Cile. La testata DaleAlbo ha ripreso le indiscrezioni riportate da La Cuarta, svelando come le strade tra la Juve e Arturo Vidal potrebbero nuovamente incrociarsi. Proprio così perché, a quanto si legge, Andrea Pirlo e Gianluigi Buffon avrebbero contattato il centrocampista, spianando la strada per un suo ritorno a Torino. Vidal è in uscita dal Barcellona, visto che non rientra nei piani del nuovo allenatore Koeman. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

pccpla : RT @junews24com: Vidal torna alla Juve? Bomba dal Cile: «Lo hanno chiamato Pirlo e Buffon» - - pccpla : RT @TUTTOJUVE_COM: Clamoroso dal Cile: Pirlo e Buffon chiamano Vidal, lo rivogliono alla Juve - zazoomblog : Dal Cile: Pirlo e Buffon contattano Vidal per un ritorno alla Juventus - #Cile: #Pirlo #Buffon #contattano - barbaraanfossi1 : Perfetto richiamiamo marchisio a pirlo facciamo fare allenatore giocatore e siamo a posto per il centrocampo - Forzajuvesempr5 : RT @junews24com: Vidal torna alla Juve? Bomba dal Cile: «Lo hanno chiamato Pirlo e Buffon» - -