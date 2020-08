Così Google Lens ti aiuta a risolvere le equazioni di matematica (Di venerdì 21 agosto 2020) Google sta sviluppando una nuova funzionalità di Google Lens che consentirà allo smartphone di risolvere i problemi di matematica. Non parliamo di teoremi complicati che richiedono mesi di lavoro, ma di equazioni che possono mettere in difficoltà gli studenti del liceo o delle scuole medie. E, data la situazione di pandemia globale, di conseguenza affliggono anche i loro genitori che non si ricordano le regole imparate a scuola e si trovano a dover trovare un sistema per cercare di dare una mano ai figli. Così Big G ha deciso di sfruttare la tecnologia di Socratic – una delle ultime startup inglobate di recente all’interno del colosso di Mountain View – per consentire alla propria app Fotocamera di riconoscere i caratteri scritti, ... Leggi su gqitalia

