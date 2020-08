Ceccardi: “Sogno una Toscana libera da tessere di partito” (Di venerdì 21 agosto 2020) FIRENZE – “Quando il Pd dice che c’è una differenza culturale ha ragione: noi sogniamo una Toscana in cui i cittadini sono liberi di esprimersi e le imprese di lavorare, a prescindere dalle simpatie o dalle appartenenze partitiche e mai e poi mai sosterremo per opportunità politica campagne di boicottaggio di aziende”. Ecco, “la Toscana che abbiamo in mente è una regione in cui tutti possono esprimersi e fare impresa senza temere ripercussioni se non si ha in tasca la tessera giusta”. Lo dice la candidata alla presidenza della Regione Toscana, Susanna Ceccardi, tornando sulla visita allo stabilimento del caseificio Busti, nel pisano, di Matteo Salvini e della stessa Ceccardi. Leggi su dire

