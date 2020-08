Al Sarraj ordina il cessate il fuoco in Libia: "Elezioni a marzo" (Di venerdì 21 agosto 2020) ordinato il cessate in fuoco in Libia. L’annuncio, salutato “con favore” dall’Onu, è arrivato sulla pagina Facebook del governo di Tripoli: “In base alla responsabilità politica e nazionale, alla luce della situazione attuale che sta vivendo il Paese e la regione, e alla luce dell’emergenza coronavirus, il capo del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez Al Sarraj, ordina a tutte le forze militari di osservare un cessate il fuoco immediato e di fermare tutte le operazioni di combattimento in tutti i territorio libici”. Lo si legge sulla pagina Facebook del Governo di Tripoli.“Pervenire ad un cessate il fuoco effettivo ... Leggi su huffingtonpost

TRIPOLI - «In base alla responsabilità politica e nazionale, alla luce della situazione attuale che sta vivendo il Paese e la regione, e alla luce dell'emergenza coronavirus, il capo del Consiglio pre ...

(ANSA) - TUNISI, 21 AGO - "In base alla responsabilità politica e nazionale, alla luce della situazione attuale che sta vivendo il Paese e la regione, e alla luce dell'emergenza coronavirus, il capo d ...

TRIPOLI - «In base alla responsabilità politica e nazionale, alla luce della situazione attuale che sta vivendo il Paese e la regione, e alla luce dell'emergenza coronavirus, il capo del Consiglio pre ...(ANSA) - TUNISI, 21 AGO - "In base alla responsabilità politica e nazionale, alla luce della situazione attuale che sta vivendo il Paese e la regione, e alla luce dell'emergenza coronavirus, il capo d ...