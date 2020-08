Airbnb accende i motori per la quotazione in Borsa (Di venerdì 21 agosto 2020) Questa volta forse ci siamo. Dopo i primi annunci di una possibile quotazione già nel 2016, il colosso degli affitti brevi Airbnb ha presentato in via confidenziale alla Securities and Exchange Commission (Sec), equivalente americano della Consob, i documenti per la sua offerta pubblica iniziale (Ipo) per far sbarcare il titolo sulla piazza di Wall Street entro la fine del 2020. I tempi forse non sono dei più propizi, dato che a partire dal lockdown che ha interessato tutto il mondo a partire da marzo per l’emergenza Covid-19, l’azienda sta attraversando l’anno peggiore dalla sua fondazione nel 2008. I documenti per il debutto in Borsa entro quest’anno avrebbero dovuto essere presentati a marzo, ma poi tutto è saltato a causa delle dure ricadute delle misure di confinamento sul mercato dei ... Leggi su wired

