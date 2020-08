Test rapidi negli aeroporti. Code e polemiche a Malpensa. A Fiumicino isolati quattro positivi appena atterrati dalla Grecia (Di giovedì 20 agosto 2020) “Sono stati individuati presso l’Aeroporto di Fiumicino quattro nuovi casi ai Test rapidi antigenici. Si tratta di una donna di nazionalità inglese e di due italiani, tutti e tre provenienti dalla Grecia (Atene). Un quarto caso di una donna italiana proveniente da Creta (Grecia). Sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale”. E’ quanto ha comunicato l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio a proposito dei Test rapidi per individuare i contagi da Covid avviati negli aeroporti. In Lombardia sono in funzione da questa mattina anche allo scalo milanese di Malpensa le prime ... Leggi su lanotiziagiornale

MILANO - Dopo una settimana dall'entrata in vigore della nuova ordinanza del Ministero della Salute, oggi sono disponibili nell'aeroporto milanese i tamponi rapidi per la diagnosi del Covid-19.

Coronavirus, l'appello di Zaia:"Test a chi rientra dalla Francia Meridionale"

Il Veneto invita anche i turisti italiani che rientrano dalla Francia meridionale , e dalle località del'Occitania , a presentarsi ai punti di accesso rapido delle Usl per fare i tamponi anti-Covid, d ...

