Spezia-Frosinone diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi (Di giovedì 20 agosto 2020) Spezia-Frosinone si giocano oggi 20 agosto 2020 l'accesso alla prossima Serie A. Dopo la gara d'andata che ha visto lo Spezia imporsi per 1-0 allo Stirpe, ci si attende una partita davvero emozionante e ricca di colpi di scena con la squadra di Nesta pronta a ribaltare il pronostico.Spezia-Frosinone, le probabili formazionicaption id="attachment 1007825" align="alignnone" width="489" Frosinone-Spezia, Getty Images/captionNon dovrebbero esserci sorpese particolari nelle due squadre. Tutto confermato nello Spezia con mister Italiano che si affiderà a Scuffet tra i pali. Difesa con Ferrer e Vitale terzini e Terzi con Erlic centrali. Centrocampo formato da Bartolomei e Maggiore ai lati del regista Matteo Ricci. In attaco, il tridente ... Leggi su itasportpress

