Spaghetti di Gragnano con lupini e pomodorini gialli (Di giovedì 20 agosto 2020) Questo è un primo piatto facile e sbrigativo, gli sono molto saporiti e gustosi. Un primo che si fa al momento, in poco tempo, anche mentre bolle la pentola per gli Spaghetti. Per la realizzazione di questo piatto, i pomodori e i lupini sono stati prima cotti separatamente e poi uniti insieme; questo per evitare lo spiacevole inconveniente di ritrovare sabbia nel sughetto, che spesso è contenuta proprio nei molluschi. Un piatto leggero, decisamente estivo adatto a ogni occasione, che sia un pranzo informale e sbrigativo; oppure importante con familiari e amici. I prodotti scelti per la preparazione degli Spaghetti con lupini, sono tipicamente campani; i pomodorini gialli, oltre a dare quel tocco di colore, con il pesce sono davvero deliziosi. Inoltre gli ... Leggi su notizieora

