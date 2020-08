Serie A 2020/2021, il quadro è completo: ecco tutte le squadre, si parte il 19 settembre (Di giovedì 20 agosto 2020) Il quadro della Serie A 2020/2021 è completo dopo la promozione dello Spezia: si riparte il 19 settembre Dopo la storica promozione dello Spezia ai danni del Frosinone, il quadro della Serie a 2020/2021 è finalmente completo. Dopo il Benevento di Pippo Inzaghi e il Crotone, è lo Spezia l’ultima formazione della cadetteria promossa nel massimo campionato. Queste tre squadre prenderanno dunque il posto di Spal, Brescia e Lecce retrocesse. Sperando che il prossimo campionato non sia travagliato come quello appena concluso, la nuova Serie A partirà il 19 ... Leggi su calcionews24

OptaPaolo : 3 - Nella stagione 2020/21, per la prima volta nella storia del massimo campionato italiano, tre squadre liguri par… - Gazzetta_it : #Rangnick: “Milan, potevi svoltare. #Ibra? Non ci punterei. Maldini ha speso ma...” - SkySport : Coronavirus: positivi Boga del Sassuolo, due giocatori del Torino e uno del Brescia - mcdocmac : RT @repubblica: Play off di B Spezia-Frosinone, decide l'andata: i liguri in Serie A - blackrose98roma : Spezia in serie A #PlaySubbuteo #Subbuteo -