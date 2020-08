PS5 si mostra in un primo spot commerciale: novità a breve? (Di giovedì 20 agosto 2020) Nella giornata di oggi è comparso un primo spot commerciale di PlayStation 5, forse alludendo a ulteriori annunci in arrivo a breve. Il nuovo spot che è stato condiviso da PlayStation Ungheria, non mostra niente di nuovo, ma il fatto che comunque sia pronto per essere condiviso in TV potrebbe suggerire forse l'apertura dei preordini o un annuncio del prezzo.Il precedente State of Play, pur non incentrato sui giochi first-party per PlayStation 5, ha fornito alcuni aggiornamenti su diversi titoli in arrivo sulla console Sony di nuova generazione, ma nessuna informazione sui prezzi. Con la console che verrà rilasciata prima della fine dell'anno è probabile che il prezzo verrà svelato in un futuro non molto lontano.PlayStation 5, come ... Leggi su eurogamer

Una nuova e spettacolare pubblicità di PS5 è apparsa online, per la gioia di chi sta aspettando la console di nuova generazione di Sony. Apparso online un nuovo video pubblicitario di PS5.

Ha fatto capolino in rete quest'oggi il primo spot TV di PS5, pubblicato inaspettatamente da PlayStation Ungheria prima di venire rimosso in fretta e furia, e ricomparire stavolta però dal Giappone.

