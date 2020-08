Posillipo, disperso in kayak: Guardia Costiera lo ritrova su uno scoglio (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Disavventura a lieto fine per un canoista poco esperto dato per disperso nel tardo pomeriggio di ieri presso il lungomare di Posillipo. Al tramonto di ieri, è giunta, sul numero di emergenza 1530 della Guardia Costiera di Napoli, una telefonata da parte di una signora, che ha segnalato di non avere più traccia del fratello che aveva preso il largo su di un kayak. Immediatamente è stata inviata in area la Motovedetta SAR CP 890 che, una volta in zona, ha iniziato subito le ricerche del ragazzo, mentre, contestualmente la Sala Operativa ha raccolto e processato tutti gli elementi utili allo scopo di restringere quanto più possibile l’area di ricerca. Solo dopo più di un’ora di serrate ricerche l’equipaggio della ... Leggi su anteprima24

