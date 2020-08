Pasticcio sulla riapertura delle scuole: Azzolina smentisce Ricciardi. E Salvini attacca… (Di giovedì 20 agosto 2020) Ancora valzer di dichiarazioni sulla scuola. Solo qualche ora fa il consulente del governo Walter Ricciardi aveva lanciato un nuovo allarme: «Se aumentano i contagi, elezioni e scuola a rischio». Salvo poi fare retromarcia dopo una valanga di polemiche: «Parlavo di altri Paesi». Subito dopo è intervenuta anche il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. «L’apertura non è a rischio», ha detto in un’intervista al Tg1 parlando del nuovo anno scolastico. «Abbiamo il dovere morale di riaprire tutte le nostre scuole, è una priorità del Paese e una priorità assoluta del governo». Una premessa a cui fa seguito la precisazione: «Certamente è un’operazione molto complessa, lavoriamo da settimane, ma ... Leggi su secoloditalia

Il pasticcio sulla scuola: "I banchi distanziati? Non è più obbligatorio"

Le Regioni sono sul piede di guerra. «Il governo non ci coinvolge nelle scelte sulla riapertura della scuola e poi scarica su di noi la gestione pratica della questione, senza dare chiarezza sulle nor ...

Scuola, verso aperture scaglionate

Nei palazzi delle Regioni non è tanto la data del 14 settembre come riavvio delle scuole a venire contestata, ma ognuno aprirà secondo le proprie esigenze, quanto le modalità della cosa, ovvero l’impr ...

