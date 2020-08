Oria, fratelli arrestati dopo un pestaggio con bastone (Di giovedì 20 agosto 2020) Oria - Avevano conti da regolare e - in certi ambienti - talvolta non bastano le parole. Così, due fratelli e un loro amico hanno bussato, si fa per dire, alla porta di chi si è reso protagonista di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

ORIA - Avevano conti da regolare e - in certi ambienti - talvolta non bastano le parole. Così, due fratelli e un loro amico hanno bussato (si fa per dire) alla porta di chi si è reso protagonista di q ...

ORIA - Si erano introdotti nell'abitazione di un uomo e lo avevano aggredito con un bastone, dopo la denunciano scattano i domiciliari per due farteli di Oria. I Carabinieri della Stazione di Oria ha ...

