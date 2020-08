Morti in torrente:Civita,ricordate 10 vittime gole Raganello (Di giovedì 20 agosto 2020) ANSA, - Civita, 20 AGO - "Siamo qui oggi per pregare, per commemorare e ricordare. Ricordare per non dimenticare, a distanza di due anni, una straziante tragedia che ha travolto due gruppi di ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - CIVITA, 20 AGO - "Siamo qui oggi per pregare, per commemorare e ricordare. Ricordare per non dimenticare, a distanza di due anni, una straziante tragedia che ha travolto due gruppi di escursi ...

Turista romano disperso a Cortina d'Ampezzo: una vasca per fermare la furia della cascata

CORTINA - Le ricerche del 38enne turista romano Alfonso Maria Lostia nel rio di Fanes saranno agevolate collocando una grande vasca d’acciaio alla base della cascata, per assorbire parte della forza d ...

