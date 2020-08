Le discoteche restano chiuse. Ora è allarme movida illegale (Di giovedì 20 agosto 2020) Serenella Bettin Il Tar respinge il ricorso dei locali: "Prevale l'interesse pubblico". I gestori: "I ragazzi andranno ai rave abusivi" Le discoteche resteranno chiuse. Lo ha deciso il Tar del Lazio ieri mattina alle nove e lo aveva deciso il governo prima, con un'ordinanza emanata domenica, a fine stagione, dopo Ferragosto e dopo che migliaia e migliaia di giovani sono già transitati per le discoteche di tutta Italia, da Nord a Sud, tutti i fine settimana e non, battendo i tacchi e ballando in pista. Ma il giorno dopo Ferragosto il ministero della Salute ha deciso di chiuderle per l'aumento dei contagi. Un provvedimento che aveva fatto imbestialire, e non poco, i gestori titolari imprenditori della notte. Anche perché ora il rischio è che a finire l'estate, discoteche o no, a ballare ... Leggi su ilgiornale

La decisione collegiale è stata fissata al 9 settembre. e discoteche restano chiuse. Il Tar ha detto che la richiesta dei gestori «risulta recessiva rispetto all’interesse pubblico alla tutela della ...

Miozzo (Cts): «I contagi aumenteranno, ma no a nuove chiusure. A scuola niente deroghe sulla distanza tra studenti»

«Scordiamoci le deroghe all’italiana, di quelle che una volta concesse restano per sempre ... effetto di una estate vissuta sull’onda del liberi tutti. Dopo le discoteche, per ora non c’è ipotesi di ...

La decisione collegiale è stata fissata al 9 settembre. e discoteche restano chiuse. Il Tar ha detto che la richiesta dei gestori «risulta recessiva rispetto all'interesse pubblico alla tutela della ...