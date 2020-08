John Travolta, buon sangue non mente. La figlia Ella Bleu è ormai grande ed è bellissima (Di giovedì 20 agosto 2020) Per lui non c’è certo bisogno di presentazioni: John Travolta è uno degli attori più amati nel mondo e nElla storia del cinema. Purtroppo, dopo aver già sofferto all’interno dElla sua sfera familiare dopo la perdita del primogenito Jett (1992-2009), il 13 luglio 2020 la sua bellissima moglie Kelly Preston è venuta a mancare. L’attrice americana aveva solo 57 anni e ancora molto davanti, il cancro però le ha strappato via quest’opportunità. La donna ha lasciato al mondo due figli: Ella Bleu e Benjamin Travolta. John Travolta oggi può contare sulla figlia avuta con Kelly Preston. Una splendida ragazza che ha ereditato tanto ... Leggi su tuttivip

Matteo23822635 : @Aelois_ E John Travolta muto!?? - sonubanana : NO ES JOHN TRAVOLTA PERO CASI GENTEEEEEE - Fabyyalv : @Alfredo14096770 Calmateeeee che John Travolta ?????? - huntzbergwer : @takinonthelight eh o john travolta? - evms79 : @_elan_ @porkestendencia Donde salio este John Travolta region 4. esta chidisima -

Ultime Notizie dalla rete : John Travolta John Travolta, buon sangue non mente. La figlia Ella Bleu è ormai grande ed è bellissima TuttiVip Carovana tabù, in viaggio per la musica, otto giovani musicisti provenienti da tutta Italia

Carovana Tabù è una band formata da otto giovani musicisti provenienti da tutta Italia, Giulio Tullio (trombone) e Giacomo Cazzaro (sax alto) dal Veneto, Tony Santoruvo (tromba e flicorno) dalla Pugli ...

"Sotto un cielo a pois" in modalità drive-in Tuffo negli anni ’50 e ’60

Si torna negli anni ‘50 e ‘60 con "Sotto un cielo a pois", l’evento cult che ormai da diversi anni fa rivivere i tempi del rock, dei colori e della spensieratezza all’interno del centro storico di San ...

Carovana Tabù è una band formata da otto giovani musicisti provenienti da tutta Italia, Giulio Tullio (trombone) e Giacomo Cazzaro (sax alto) dal Veneto, Tony Santoruvo (tromba e flicorno) dalla Pugli ...Si torna negli anni ‘50 e ‘60 con "Sotto un cielo a pois", l’evento cult che ormai da diversi anni fa rivivere i tempi del rock, dei colori e della spensieratezza all’interno del centro storico di San ...