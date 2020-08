“Ha chiesto scusa a Mussolini per aver servito dei clienti neri. Mai stata più umiliata”: la denuncia a TPI (Di giovedì 20 agosto 2020) Doveva essere una serata di festa, un’occasione per stare insieme in modo spensierato e invece la cena di Adjisam, Fatou Fall Mbengue e delle loro famiglie è stata funestata da un episodio che merita di essere approfondito. Le due sorelle originarie del Senegal, come hanno raccontato sui social e riportato a TPI, hanno denunciato di aver subito razzismo in un ristorante di Rimini. “Avevamo prenotato in questo ristorante di Rimini, senza problemi avevamo anche richiesto che fosse preparata una torta. Siamo arrivati alle 20,45, ci siamo accomodati, è arrivato un signore di mezza età che ha preso le nostre ordinazioni. Quando ha finito, si è girato verso un quadro in bianco e nero di Benito Mussolini a mezzo busto, ha alzato il braccio a mo’ di ... Leggi su tpi

