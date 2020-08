Fiamme a ridosso di alcuni capannoni a Tiburtina: a lavoro i Vigili del Fuoco (Di giovedì 20 agosto 2020) Si segnala un incendio in zona Tiburtina- Portonaccio, precisamente in via Galla Placidia. Il rogo è avvenuto intorno alle 14 e le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. L’intervento si sta rivelando piuttosto complesso in quanto le Fiamme, che inizialmente hanno interessato le sterpaglie, si sono estese rapidamente verso alcuni capannoni (fortunatamente vuoti), alle vicine case ed anche verso un deposito di legname. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri del Nucleo Radio Mobile di Roma ed i Carabinieri Forestali. Le cause dell’incendio sono ancora tutte da accertare. Leggi anche: Incendio in via di Pratica di Mare: strada chiusa per consentire il taglio degli alberi pericolanti su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

LEQUILE (Lecce) – Ancora una notte di fuoco in provincia di Lecce. Anziché vetture, però, stanotte un vasto incendio ha interessato una distesa di alberi d’ulivo affetti da Xylella. È accaduto lungo l ...

Incendio di sterpaglie alle spalle di Ostia Antica: le fiamme a ridosso di alcuni siti industriali e dei centri ippici. Il fuoco è divampato nel pomeriggio nei pressi di via della Macchiarella, tra ca ...

