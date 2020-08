F1 Passion – Portimao pronta ad aprire ai tifosi (Di giovedì 20 agosto 2020) Gli organizzatori del Gran Premio di Sochi, si sono attivati per la vendita di circa 30.000 biglietti per la gara in programma settembre. Anche Portimao ha annunciato di voler ospitare gli apPassionati per il Gran Premio previsto per ottobre. “Quando ci siamo resi conto che la Cina sarebbe stata cancellata, abbiamo visto un’opportunità e abbiamo contattato Liberty Media”, ha dichiarato Paulo Pinheiro, CEO dell’autodromo dell’Algarve, a Speed Week. “Volevamo dimostrare che siamo disponibili perché la situazione con il covid-19 in Portogallo è diversa dal resto d’Europa”. Pinheiro si è detto fiducioso che la situazione in Portogallo resterà stabile in modo da poter ospitare i tifosi: “Non saranno ammessi spettatori agli eventi sportivi in ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Passion Portimao Mercedes, niente test a Portimão FormulaPassion.it Mercedes, niente test a Portimão

La FIA ha bandito i test sulle piste che nel 2020 torneranno o entreranno per la prima volta nel calendario della Formula 1. La decisione, non ancora ratificata ufficialmente, è stata presa in accord ...

Portimao, già 30 mila biglietti venduti

Anche nel mondo dell’automobilismo le contraddizioni sul Covid-19 stanno creando situazioni molto particolari. Il virus, del quale non si conoscono ancora tutte le caratteristiche e che ha fino a oggi ...

La FIA ha bandito i test sulle piste che nel 2020 torneranno o entreranno per la prima volta nel calendario della Formula 1. La decisione, non ancora ratificata ufficialmente, è stata presa in accord ...Anche nel mondo dell’automobilismo le contraddizioni sul Covid-19 stanno creando situazioni molto particolari. Il virus, del quale non si conoscono ancora tutte le caratteristiche e che ha fino a oggi ...