L'incremento dei contagi degli ultimi giorni ha spinto molti, sia nel mondo scientifico, sia nella politica sia nel mondo del giornalismo a parlare di una possibile seconda ondata che incombe sull'Europa in attesa della sua nuova esplosione nel prossimo autunno. Questa visione ha inoltre portato molti Paesi – come l'Italia, con la stretta sulle discoteche … Coronavirus, ecco perché non si può parlare di seconda ondata InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ecco Coronavirus, ecco che cosa lascia nel nostro organismo La Repubblica L'allarme per il Covid torna a crescere ma la Supercoppa si gioca lo stesso

Breve ragionamento su quello che accade in Italia col Covid e sulla immobilità di LBA e Fip sulla data della Supercoppa La Germani Brescia ha ieri, giovedì 20 agosto, sospeso gli allenamenti in attesa ...

COVID-19, Bollettino Italia: ecco dati del 20 agosto

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 77.442 tamponi e individuati 845 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 16.014. Nell'ulti ...

