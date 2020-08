Coronavirus, così protestano gli indigeni in Amazzonia che chiedono più aiuti e controlli (Di giovedì 20 agosto 2020) Si sono presentati armati di bastoni, frecce e macete e imbrattati di vernice nera, in rappresentazione del loro dolore e spirito combattivo. Sono un centinaio di indigeni Kayapó Mekragnotire, del Brasile, che nella mattinata di lunedì 17 hanno bloccato per 24 ore l’autostrada BR-163, nel comune di Novo Progresso (Pará), al km 302. Una protesta “a tempo indeterminato” indetta per chiedere al governo di ricevere ulteriori aiuti per affrontare la pandemia da Coronavirus, oltre ad esigere la fine della deforestazione (che quest’anno ha raggiunto un nuovo picco) e dell’invasione di taglialegna, minatori, pescatori e cacciatori e dell’estrazione illegale nelle loro riserve. Il blocco, durato fino alle 11 del giorno dopo, ha causato oltre 15 chilometri di incolonnamento di di veicoli ... Leggi su ilfattoquotidiano

