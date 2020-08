Calcio, l’appello di Gravina: “Prima di essere atleti dobbiamo essere cittadini” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Colgo l’occasione per rivolgere un invito ai nostri tesserati: vogliamo tutti giocare a Calcio, ma prima di essere atleti dobbiamo essere cittadini coscienziosi e continuare ad osservare le disposizioni e le cautele necessarie per contenere le diffusione di questo maledetto virus. Lo abbiamo già fatto dopo il lockdown, dobbiamo continuare a farlo”. Gabriele Gravina, presidente della FederCalcio, si fa sentire in seguito ai primi casi di Covid-19 della nuova stagione calcistica, con quattro giocatori del Cagliari e uno della Roma positivi. “La congiuntura internazionale impone massima attenzione – ha sottolineato il numero uno della FIGC in un’intervista a Il Messaggero ... Leggi su sportface

ClubZanetti : Quindi secondo i 'miei giornalai', il leggendario Buffon,avrebbe vinto : l'EL, il Mondiale per Club, la Coppa Uefa… - Blackblues : Quindi secondo i 'miei giornalai', il leggendario Buffon,avrebbe vinto : l'EL, il Mondiale per Club, la Coppa Uefa… - FilippoMammi : L'@AsdRoccella1935 non ci sta a retrocedere dopo tanti sacrifici e ricorre in appello contro la sentenza del… - GIANLUIGI771 : @pisto_gol Sono cresciuto con @pisto_gol con i vari pressing ...l appello del martedì ...e via dicendo ...bravissim… - SSportNetwork : 'SuperSportNews!' L'informazione sportiva in 90 secondi! #calcio #ChampionsLeague la notte della Dea; #EuropaLeague… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio l’appello Umberto Casellato: “Non vediamo l'ora di giocare” RovigoOggi.it