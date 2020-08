Bonus sposi in Puglia, l'accusa del Gay Center: 'Dagli aiuti escluse coppie omosessuali'. La replica: 'Validi anche per unioni civili' (Di giovedì 20 agosto 2020) BARI - 'Nel bando della Regione Puglia relativo al Bonus matrimoni e relative integrazioni pubblicate oggi, Puglia Wedding Travel Industry,, risultano escluse le coppie lesbiche e gay che si vogliono ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

AnnalisaChirico : In Puglia il presidente Michele Emiliano corteggia gli elettori con il bonus sposi di 1500 € per chi si sposerà en… - glennascaul : RT @lucianocapone: È la busta (pubblica) del compare Michele Emiliano. Sulle note di Somebody to love, il candidato del Pd lancia il 'bonus… - lucianocapone : RT @lucianocapone: È la busta (pubblica) del compare Michele Emiliano. Sulle note di Somebody to love, il candidato del Pd lancia il 'bonus… - greatgiulio : RT @lucianocapone: È la busta (pubblica) del compare Michele Emiliano. Sulle note di Somebody to love, il candidato del Pd lancia il 'bonus… - nabu65 : RT @lucianocapone: È la busta (pubblica) del compare Michele Emiliano. Sulle note di Somebody to love, il candidato del Pd lancia il 'bonus… -