Atp e Wta 2020, i tabelloni dei tornei della stagione (Di venerdì 21 agosto 2020) La lista di tutti i tabelloni dei tornei Atp e Wta per la stagione tennistica 2020. A gennaio si riparte con la nuova Atp Cup, per poi proseguire con i vari tornei in preparazione agli Australian Open. Un 2020 in cui gli italiani proveranno ad essere protagonisti, dagli Slam agli Internazionali BNL d’Italia. Tra i big occhi puntati su Roger Federer, oltre che a Djokovic e Nadal. Di seguito, la lista aggiornata di tutti i main draw settimana per settimana dei tornei in corso. dal 22 al 28 agosto TABELLONE MASTERS 1000 CINCINNATI TABELLONE WTA CINCINNATI dal 17 al 23 agosto TABELLONE CHALLENGER TODI dal 10 al 16 agosto TABELLONE WTA LEXINGTON TABELLONE WTA PRAGA dal 3 al 9 agosto TABELLONE WTA PALERMO dal 2 al 8 marzo TABELLONE WTA MONTERREY TABELLONE ... Leggi su sportface

Come era già stato ampiamente anticipato nella giornata di lunedì, gli organizzatori del Mutua Madrid Open hanno ufficializzato la cancellazione dell’edizione 2020 del torneo a seguito delle richieste ...

WTA Cincinnati, il tabellone delle qualificazioni: Paolini unica azzurra, occhi su Teichmann e Fernandez

C’è Jasmine Paolini a rappresentare l’Italia nelle qualificazioni di Cincinnati. La toscana è l’unica azzurra che si immergerà nella bolla americana, visto che Camila Giorgi ha scelto di rimanere in E ...

