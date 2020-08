1 minuto in Borsa 20 agosto 2020 (Di giovedì 20 agosto 2020) (TeleBorsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. In discesa a Piazza Affari tutti i comparti. Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto viaggi e intrattenimento (-1,96%). Sul mercato valutario, l’Euro/Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,18. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio del Regno Unito. Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 11.328,5 punti. Leggi su quifinanza

