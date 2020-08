Zaniolo-Fedez, cena in Sardegna (Di mercoledì 19 agosto 2020) Proseguono le vacanze di Nicolò Zaniolo in Sardegna e proseguono con una cena un po' di divertimento e un po' di lavoro con Fedez. Il numero 22 della Roma, insieme alla fidanzata Sara e al ... Leggi su gazzetta

zazoomblog : Zaniolo-Fedez cena in Sardegna - #Zaniolo-Fedez #Sardegna - CorrFreddy : RT @Gazzetta_it: #Roma #Zaniolo-#Fedez, l’unione si rafforza: cena di lavoro in Sardegna - sportli26181512 : Zaniolo-Fedez, l’unione si rafforza: cena di lavoro in Sardegna: Zaniolo-Fedez, l’unione si rafforza: cena di lavor… - mitrandirr : RT @Gazzetta_it: #Roma #Zaniolo-#Fedez, l’unione si rafforza: cena di lavoro in Sardegna - LositoLuciano : @Gazzetta_it Fra la mamma Fedez e compagna la carriera di Zaniolo la vedo in pericolo nonostante la classe. -