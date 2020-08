Viviana Parisi, trovato un certificato medico nella sua auto: soffriva di paranoia e crisi mistiche (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sono passati undici giorni, era l’8 agosto, dal ritrovamento del cadavere di Viviana Parisi, nei pressi del Viadotto Pizzo Turda: la donna era partita da Venetico, Messina, in direzione Milazzo. Viaggiava con Gioele, suo figlio di 4 anni, tutt’oggi disperso. I due sono scesi dall’auto dopo un incidente di lieve entità all’altezza di Caronia. Se del piccolo non c’è ancora nessuna traccia, emergono nuove certezze sullo stato di salute di Viviana: «soffriva di paranoia e ha avuto un crollo mentale dovuto a una crisi mistica». A dirlo è Claudio Mondello, uno dei legali della famiglia e cugino di primo grado del marito della donna, Daniele. La sua dichiarazione, riporta il Corriere della sera, è ... Leggi su open.online

