Vicenza, 15enne investita e uccisa. Fermato pirata della strada (Di mercoledì 19 agosto 2020) E' stato individuato e posto in stato di fermo il pirata della strada , che domenica sera ha travolto e ucciso una 15enne ad Arzignano, nel Vicentino. Si tratta di un 54enne , sottoposto a fermo di ...

I carabinieri di Vicenza hanno individuato e portato in carcere il pirata della strada che ha travolto e ucciso una 15enne ad Arzignano la sera del 16 agosto. Si tratta di un 54enne che è stato sottop ...Un aiuto fondamentale per arrivare ad individuare il presunto pirata è stata la collaborazione dei residenti della zona, in particolare proprietari di ville dotate della videosorveglianza. Decisivi an ...