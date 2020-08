Ucciso di botte a 21 mesi. Picchiato dal compagno della madre, lei non l’ha fermato (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Lo hanno ammazzato, non sono riuscito a difenderlo perché ero lontano per lavoro, ma pagheranno tutto”. Non si dà pace, lungo il viaggio che da Messina lo riporta a Modica (Ragusa), Stefano Lo Piccolo, il padre di Evan, Ucciso a 21 mesi di botte, come hanno stabilito i medici dell’ospedale ai quali la madre e il suo … L'articolo Ucciso di botte a 21 mesi. Picchiato dal compagno della madre, lei non l’ha fermato Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

