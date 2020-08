Netflix: al via i test della funzione "Shuffle Play", la riproduzione casuale di contenuti (Di mercoledì 19 agosto 2020) Alcuni utenti di Netflix possono partecipare, in queste settimane, ai test relativi alla nuova funzione Shuffle Play che permette la visione di contenuti in modo casuale. Netflix ha lanciato un nuovo test, a livello mondiale, che propone l'opzione Shuffle Play: la visione di un titolo scelto in modo casuale dal catalogo del servizio. Il contenuto viene stabilito in base alla cronologia e alle eventuali Playlist dell'utente, potendo quindi delineare le potenziali preferenze dello spettatore e si rivolge a chi non sa decidersi su come trascorrere le ore trascorse davanti allo schermo. La possibilità di vedere una serie o un film senza scegliere personalmente il ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Netflix via Al via le riprese di Midnight Mass, la serie di Mike Flanagan Universal Movies Giffoni Film Festival, al via la 50esima edizione: giovani giurati, star dal vivo e in streaming

protagonista delle serie Netflix "Tredici" e "Cursed". E ancora, Daisy Ridley (26 agosto) protagonista dell'ultima saga di Star Wars; il premio Oscar Glen Keane (27 agosto), firma prestigiosa del ...

Netflix, Spotify e Disney+: condividere l’abbonamento, conviene

Anche solo per pagare Netflix, Spotify è Disney+ ... giovani lavoratori, adolescenti e così via. Questo tipo di pubblico, tendenzialmente non dispone di una grande quantità di denaro e potrebbe quindi ...

