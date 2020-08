Napoli, parla Stanislav Lobotka: “I tifosi qui vivono il calcio, lo prendono sul serio” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Stanislav Lobotka ha rilasciato un’intervista a Denník Sport. “Ho avuto un’esperienza interessante. La stagione è durata più di quanto siamo abituati. Non potevo andare in Slovacchia e prendermi una pausa. Non c’è tempo per una lunga vacanza. All’inizio non ho avuto molte possibilità a Napoli. Quando è arrivata la crisi Covid è stato ancora più difficile, perché non ci siamo allenati per due mesi e mezzo. Abbiamo fatto una lunga preparazione e dopo la ripresa di campionato in Serie A abbiamo giocato al ritmo di mercoledì – sabato – mercoledì. Il mister mi ha dato possibilità. Personalmente sono rimasto soddisfatto delle prestazioni e dei minuti ricevuti. Abbiamo vinto la Coppa Italia e sapevamo di avere ... Leggi su calciomercato.napoli

