Mauritania: per la prima volta un ex presidente è stato arrestato (Di mercoledì 19 agosto 2020) Per la prima volta nella storia della Mauritania, un ex presidente è stato arrestato e deferito alla magistratura. di Nagi Chekh Ahmed Nessuno si aspettava questa fine così in fretta, visto che non è passato neanche un anno da quando l'ex presidente, Mohamed Ould Abdel Aziz, è stato obbligato a lasciare il potere perché la costituzione gli impediva di governare per più di due mandati. Ha lasciato allora il potere al generale Mohamed Ould Al-Ghazwani, suo amico da quarant'anni e ai (...) - Mondo / Arresto, Mauritania Leggi su feedproxy.google

agoravoxitalia : #Mauritania: per la prima volta un ex presidente è stato arrestato - AgoraVox Italia - sara80elmi : RT @francang1950: « E intanto passa ignaro il vero senso della vita. Si cambia amore, idea, umore, per noi che siamo solo di passaggio. » S… - Roky99760738 : RT @francang1950: « E intanto passa ignaro il vero senso della vita. Si cambia amore, idea, umore, per noi che siamo solo di passaggio. » S… - francang1950 : RT @francang1950: « E intanto passa ignaro il vero senso della vita. Si cambia amore, idea, umore, per noi che siamo solo di passaggio. » S… - kazamagio : RT @francang1950: « E intanto passa ignaro il vero senso della vita. Si cambia amore, idea, umore, per noi che siamo solo di passaggio. » S… -

Ultime Notizie dalla rete : Mauritania per Mauritania: per la prima volta un ex presidente è stato arrestato AgoraVox Italia Sicurezza alimentare, le madri di bambini malnutriti evitano i centri sanitari per paura del contagio

MILANO - “Fermare, immediatamente, il contagio in tutte le comunità e dare cibo a chi non può guadagnarsi da vivere a causa delle misure di contenimento”. Il filo rosso dell’impegno di Azione contro l ...

Come siamo arrivati al colpo di stato in Mali

Tra martedì e mercoledì in Mali c’è stato un colpo di stato compiuto da una parte dell’esercito contro il presidente Ibrahim Boubacar Keita e il governo guidato dal primo ministro Boubou Cissé. Keita, ...

MILANO - “Fermare, immediatamente, il contagio in tutte le comunità e dare cibo a chi non può guadagnarsi da vivere a causa delle misure di contenimento”. Il filo rosso dell’impegno di Azione contro l ...Tra martedì e mercoledì in Mali c’è stato un colpo di stato compiuto da una parte dell’esercito contro il presidente Ibrahim Boubacar Keita e il governo guidato dal primo ministro Boubou Cissé. Keita, ...