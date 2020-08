L’Inter è pronta per vincere l’Europa League? Le certezze di Antonio Conte (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’Inter è abbastanza matura per il traguardo Europa League? La squadra nerazzurra ha palesato un rendimento altalenante nel corso della stagione 2019/2020, esaltante nelle parti iniziali, incerto nella fase di mezzo e convincente nel finale. Il bilancio è certamente positivo, seppur l’Inter di Antonio Conte abbia mostrato più sfaccettature, più versioni di se stessa, più dimostrazioni, negative o positive che possano esser sembrate ai più. Il secondo posto in campionato, la semifinale di Coppa Italia e la finale di Europa League hanno come il club milanese sia tornato grande, fra le mani di Steven Zhang, sebbene alcuni cali di rendimento nel corso dell’intera annata, considerando comunque che possano esser fisiologici, abbiano fatto storcere il ... Leggi su sportface

