Grande Fratello Vip 5: arrivano tre smentite sul cast a un mese dalla nuova edizione (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, tre dei quattordici concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip hanno smentito la loro partecipazione. Ecco chi sono. Il cast del Grande Fratello Vip 5 non è ancora completo: dopo le indiscrezioni sui 14 concorrenti sono arrivate oggi tre smentite, da parte di Eva Grimaldi, dell'ex calciatore Nicola Ventola e di Ludovica Pagani. A quasi un mese dall'inizio della nuova stagione - l'esordio è fissato per lunedì 14 settembre - il lavoro di Alfonso Signorini non è finito. La settimana scorsa sembrava che il conduttore fosse riuscito a completare il cast del prossimo Grande Fratello, ma oggi sono arrivate tre smentite, ... Leggi su movieplayer

