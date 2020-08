FORMAZIONE - Si sblocca l'Avviso 8. Dalla Regione 136 mln per 176 corsi. La graduatoria (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione, gli enti di FORMAZIONE avranno 30 giorni di tempo per trasferire sulla piattaforma dedicata la progettazione esecutiva relativa ai percorsi ... Leggi su scomunicando

«Si sblocca finalmente, dopo oltre tre anni, la graduatoria relativa all’Avviso 8 della Formazione professionale. Un bando che mette in campo 136 milioni di euro, finanziando 176 enti siciliani, con i ...

DOPO 3 ANNI

migliaia di lavoratori». Lo rende noto il governatore Nello Musumeci annunciando la pubblicazione sul portale istituzionale della Regione Siciliana della nuova graduatoria, adeguata ai criteri contenu ...

