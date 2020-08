Crotone: sbarchi 115 migranti, posti in quarantena nell’hotspot (Di mercoledì 19 agosto 2020) I migranti, fra cui 26 donne e 21 minori, provengono da Iran, Afganistan, Siria e Somalia. L'imbarcazione sarebbe partita dalla Turchia. All'arrivo al porto di Crotone, sui migranti sono stati effettuati i primi controlli medici Leggi su firenzepost

Si come no, ed i restanti sbarchi irregolari che scappano liberi da lampedusa, Pozzallo, Agrigento, Croton… - CarbonFrank : @BzBroono @stanzaselvaggia L'Aquila - Crotone. Ultimi due casi di migranti positivi al Covid e scappati.

