Chiuderanno la metà dei negozi | non servono 5 000 monopattini

Ma il sindaco di Roma ha capito che razza di cataclisma sociale sta per abbattersi sulla Capitale? Ha avuto modo di ascoltare la denuncia dei rappresentanti dei pubblici esercizi di Roma, autorevolmente rappresentati dal presidente Claudio Pica? Il silenzio con cui il Campidoglio ha accolto la preoccupazione di chi teme la chiusura della metà – il 50 per cento se non è chiaro che cosa significhi - di bar e ristoranti, è quantomeno irresponsabile. Sarà pur vero che siamo abituati ad esponenti istituzionali pentastellati che incoraggiano gli esercenti a cambiare mestiere, come la viceministra Laura Castelli. Ma che la Raggi resti silente è davvero assurdo. Se un bar su due, un ristorante su due, vanno alla chiusura, muore la città. Parliamo di cinquemila pubblici esercizi, sono famiglie, lavoratori.

