C’è un fermo per la scomparsa di Sabrina Beccalli: l’accusa è di omicidio e distruzione di cadavere (Di mercoledì 19 agosto 2020) Si potrebbe esser arrivati a un punto di svolta nelle indagini sulla scomparsa di Sabrina Beccalli. Della 39enne di Crema non si hanno più notizie dalla mattina del 15 agosto e la sua automobile è stata ritrovata carbonizzata nei pressi di Vergonzana. Le forze dell’ordine hanno ufficializzato il fermo di un uomo che, secondo le testimonianze, sarebbe stato visto alla guida della vettura con a bordo la donna. A confermare questa pista ci sarebbero anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. LEGGI ANCHE > Il certificato nell’auto di Viviana: «Paranoia dopo crollo mentale per crisi mistica» «Nella tarda serata di ieri, sulla base di elementi investigativi prodotti dal Nucleo Investigativo del Comando provinciale carabinieri di Cremona e del Norn – ... Leggi su giornalettismo

Rossonero__1899 : RT @LGWsport: ????C’è ancora distanza tra la domanda e l’offerta nella trattativa che va avanti da giorni tra il #Milan e il #Tottenham. Gli… - amino822 : RT @LGWsport: ????C’è ancora distanza tra la domanda e l’offerta nella trattativa che va avanti da giorni tra il #Milan e il #Tottenham. Gli… - zazoomblog : Scomparsa Sabrina c’è un fermo per omicidio e distruzione di cadavere - #Scomparsa #Sabrina #fermo #omicidio - LGWsport : ????C’è ancora distanza tra la domanda e l’offerta nella trattativa che va avanti da giorni tra il #Milan e il… - Tommi_Pers : @janavel7 C'è il fermo pesca -

Ultime Notizie dalla rete : C’è fermo Il petrolio a 20 dollari ferma le trivelle. Ecco perché è un rischio per tutti Il Sole 24 ORE