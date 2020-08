Braccio di Iron Man su misura per un bimbo di 8 anni | video (Di mercoledì 19 agosto 2020) James Parris, bimbo di 8 anni statunitense, prova per la prima volta il suo Braccio a forma di Iron Man, senza problemi, come se sapesse già cosa dovesse fare. Un bambino abbraccia affettuosamente il suo cane Bambino risolve il cubo di Rubik con una mano In ventisette secondi risolve il cubo di Rubik con una sola manoLa nuova sala giochi dei bambini del Policlinico di Roma None Leggi su panorama

