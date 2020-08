Boscaglia: “Palermo la mia scelta, mai stata in discussione” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Come vi abbiamo anticipato ormai diversi giorni fa, Roberto Boscaglia è il nuovo allenatore del Palermo, dopo l’esperienza all’Entella. Queste le sue prime parole ufficiali da allenatore dei rosanero: “Sono felice di essere qui, sono siciliano e Palermo è la squadra per eccellenza. Palermo non è la prima scelta, ma la scelta. Avevo un contratto con l’Entella, si è perso tempo per questo. Ma la voglia di venire qui non è mai stata in discussione”. Foto: sito ufficiale Palermo L'articolo Boscaglia: “Palermo la mia scelta, mai stata in discussione” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

ItaSportPress : Boscaglia: 'Palermo è Palermo e rappresenta l'eccellenza' - - blogsicilia : 'Felice di essere qui', Boscaglia si presenta ai tifosi del Palermo F.C. - - CettyRosanero : Boscaglia: “Palermo è la scelta, è la squadra per eccellenza della Sicilia” - DiMarzio : '#Palermo rappresenta l'eccellenza, da siciliano sono felice di essere qui'. Le prime parole di #Boscaglia da nuovo… - rep_palermo : Palermo, la carica di Boscaglia: 'Proviamo a vincerle tutte' [di FRANCESCO CORTESE] [aggiornamento delle 13:15] -

